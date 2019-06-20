Şampiyon yüzücü net konuştu: Devamı gelecek!

Türkiye Yüzme Federasyonu faaliyet programında yer alan Açık Su Milli Takım seçmelerine katılan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcularından Çağatay Alper Üstününal Türkiye şampiyonu oldu. Başarılı yüzücü 1-5 Ağustos tarihinde Prag’da yapılacak Avrupa Gençler Milli Takım kadrosuna girmeye hak kazandı. Aynı kulüpten Eray Atmaca da 17 yaşta Türkiye üçüncüsü oldu.

ÇOK ŞANSLIYIZ

Şampiyon yüzücü yaptığı açıklamada “Yüzme sporu yoğun emek ve özveri isteyen bir spor. Özellikle performans yüzücüsüysen asla geriye bakmadan mücadele etmelisin. Bu nedenle her gün yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çok şanslıyım çünkü Kocaeli Yüzme Kulübü ile Sabri Bozca hocam ile ve buradaki deneyimli hocalarım ile birlikteyim. Ben ve arkadaşlarım Işıl abladan, Sabri hocadan ve diğer hocalardan aldığımız eğitimler ve bize duyulan güven sayesinde başarılı oluyoruz. İzmit’i ve ülkemi bundan sonra da en iyi şekilde temsil edeceğim. İnanıyorum ki başarılarımın devamı gelecek” ifadelerine yer verdi.