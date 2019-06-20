Yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Maşukiyespor’da yönetim kurulu üyeleri, KASKF’de 5. dönemini geçirecek Başkan Murat Aydın’ı ziyaret etti. Yöneticilerden Tuncay Aktürk, Aydın’a Maşukiyespor forması resminin çizili olduğu çerçeve hediye etti. Aydın gerçekleşen ziyaretten ve anlamı hediyelerden ötürü Sarı Kırmızılı ekibe teşekkür ederek yeni sezonda başarı dileğinde bulundu.
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Maşukiye yönetiminden Aydın’a ziyaret
Yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Maşukiyespor’da yönetim kurulu üyeleri, KASKF’de 5. dönemini geçirecek Başkan Murat Aydın’ı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz