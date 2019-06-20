Maşukiye yönetiminden Aydın’a ziyaret

Yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Maşukiyespor’da yönetim kurulu üyeleri, KASKF’de 5. dönemini geçirecek Başkan Murat Aydın’ı ziyaret etti. Yöneticilerden Tuncay Aktürk, Aydın’a Maşukiyespor forması resminin çizili olduğu çerçeve hediye etti. Aydın gerçekleşen ziyaretten ve anlamı hediyelerden ötürü Sarı Kırmızılı ekibe teşekkür ederek yeni sezonda başarı dileğinde bulundu.