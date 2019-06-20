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Hisareynspor, Bursa Dikkaldırım ile berabere kaldı! “1-1”

İlimizi U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası yarı finallerinde temsil eden Hisareynspor, Eskişehir grup merkezindeki ilk maçında Bursa’dan Dikkaldırımspor ile karşılaştı.
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İlimizi U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası yarı finallerinde temsil eden Hisareynspor, Eskişehir grup merkezindeki ilk maçında Bursa’dan Dikkaldırımspor ile karşılaştı. Temsilcimiz ilk maçında 1-1 berabere kalarak yarı finallere puan ile başladı.

GERİYE DÜŞTÜK

Eskişehir Osmangazi Spor Kompleksi’ndeki maça Hisareynspor, Muhammed Emin Fazlıoğlu, Berkay Efe Bilgin, İmdat Buğra Tan, Halil İbrahim Ariş, Arda Ababoz, Ahmet Kaymak, Enes Sayid Yazıcı, Abdülsamet Akyıldız, Enes Çavuş, Ahmet Geven ve Muhammed Kaya 11’i ile başladı. Rakip Bursa Dikkaldırımise Ömer Faruk, Mustafa Efe, Mert Emir, Yiğit Emre, İbrahim, Muhammed, İsmet, Mehmet, Burhan Meriç, Hasan Hüseyin ve Enes 11’i ile sahadaki yerini aldı. Zevkli ve tempolu geçen maçta iki takım da bol gol kaçırdı. Bursa ekibi 22’de öne geçti. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan İsmet Yılmaz fileleri buldu. (0-1)

OĞUZHAN PAS, ENES GOL!

İlk yarıda başka gol olmadı. 35’er dakikadan iki devre halinde oynanan maçın 63. dakikasında skora denge geldi. 44’te oyuna giren Oğuzhan Eren Cinal, 63’te golü attıran isim oldu. Oğuzhan soldan topu getirdi ve pasında Enes’i topla buluşturdu. Enes Said Yazıcı sağ çaprazda bulduğu topu kalecinin sağına göndererek ağlarla buluşturdu. (1-1) Sıcak ve kuru bir havada oynanan ve sporcu velilerinin de heyecan içerisinde izlediği maç sonunda iki takım sporcuları ve teknik adamları bir birini tebrik etti. Temsilcimiz Hisareyn ikinci maçını İstanbul’dan Feriköy ile oynayacaktı. Ali KÖKSAL – Eskişehir

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