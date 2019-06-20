41 Futbol Kulübü Eskişehir’de yenilgi ile başladı

İlimizi U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası yarı finallerinde temsil eden 41 Futbol Takımı, Eskişehir grup merkezindeki ilk maçında Sakaryaspor ile karşılaştı. Mücadelede öne geçen ekibimiz rakibine 4-1 mağlup oldu ve şampiyonaya puansız başladı.

TAM KADRO ÇIKTIK

Eskişehir Osmangazi Spor Kompleksi’ndeki maçı Mert Korel, Toprak Çağlar, Kadir Köken hakem üçlüsü yönetti.Mücadeleye ekibimiz 41 Futbol Kulübü Serkan Kaan Sarman, Yunus Emre Gök, Muhammed Yağız Sarı, Emir Sezgin, Arda Can Akgün, Barış Ensar Çınar, Baran Özay, Mert Özküçükler, Meriç Ocaklı, Ömer Faruk Sezgin ve Muhammed Efe Sedef 11’i ile başlarken, Sakarya ekibi Berkant, Muhammed Emir, Yusuf Sefa, Berat, Görkem Efe, Yusuf, İzzet Efe, İsmail Furkan, Alihan, Enes ve Muhammed ile maça başladı. Karşılaşmada rakibin fiziksel üstünlüğü dikkat çekerken mücadelede öne geçen taraf 41 FK oldu ve Barış şık bir gole imza attı. Ancak devam eden süreçte oyuna ağırlığını koyan Sakarya özellikle duran toplardan sonuca gitti. 23’te Yusuf Sefa ve 58’de de İzzet Berat serbest vuruştan topu ağlara gönderdi. Sakarya’nın diğer golleri 33’te penaltıdan Yusuf Güve ve 68’te de Muhammed Emir’den geldi. 41 FK ikinci maçını Bursa’dan Yeni Karaman ile oynayacaktı. Ali KÖKSAL - Eskişehir