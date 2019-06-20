Hikmet Kazan'dan 4 gündür haber alınamıyor

16 Haziran Pazar günü Darıca’da kaybolan mobilyacı Hikmet Kazan (45) için yakınları Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Borçları yüzünden ortadan kaybolduğu düşünülen Hikmet Kazan’ı görenlerin 0 212 354 4325 veya 0 212 354 4326 numaralı telefon hatları ile iletişime geçmesi rica olundu.

AİLESİ STÜDYODA

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında Darıca'da mobilyacılık yapan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan Hikmet Kazan'ın eşi ve oğlu Kazan'ın bulunmasını istedi.

DAHA ÖNCE DE KAYBOLDU

Borcundan dolayı ortadan kaybolduğu iddia edilen Hiktmet Kazan, 16 Haziran'dan beri kayıp! Daha önce de evden giden fakat daha sonra geri dönen Hikmet Kazan bu sefer 4 gün olmasına rağmen geri dönmedi...