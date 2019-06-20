Kader Aydemir bulundu! Milyonlar gözyaşına boğuldu

İstanbul’da yaşayan Fatma Özdağ ile Yakup Aydın çifti, ilk doğan kızları Kader Aydemir’i 9 aylık iken halaları aracılığıyla Gebze Beylikbağı’nda ikamet eden Kezban ve Durmuş Aydemir çiftine evlatlık olarak verdi. Çocuklarını 8 yaşına kadar gören aile, ondan sonra ise bir daha haber alamadı. Ablasını bulmak için hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hasret isimli genç kız, bugün 24 yaşında olan ablasının bulunması için yardım istedi.

YAŞADIĞI EVDE KİMSEYE ULAŞAMADILAR

En son 5 yıl önce kızlarını görmek için Beylikbağı’na giden aile, kızlarının yaşadığı evde kimseye ulaşamadı. 5 yıldan bu yana ablasını bulmak için çaba sarf eden Hasret, son olarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Programın yapımcısı Müge Anlı, 1995 doğumlu olan Kader Aydemir’i bulmak için izleyicilerden yardım istedi.

MUTLU HABER

9 aylık iken evlatlık verilen Kader Aydemir'den iyi haber geldi. 23 yıllık hasret programda bugün dindi. Bugün canlı yayında oğlu ile stüdyoya gelen Kader Aydemir, kardeşi Kezban Aydemir ile kucaklaştı, hasret giderdi. Stüdyoda ve ekran başında bulunan milyonlarca izleyici gözyaşına hakim olamadı. Anne Fatma Aydemir de canlı yayına geldi. Kızına bol bol sarılan ve gözyaşı döken anne, torunuyla da ilk kez bir araya gelmiş oldu.