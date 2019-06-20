Ordulular piknikte horonla coştu

Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun’un ev sahipliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ordulular Piknik Şöleni bu yıl da coşku içerisinde gerçekleştirildi. Sapanca Gölü kıyısında bulunan Acısu Seka Kamp alanında organize edilen etkinliğe Kartepe Belediye Başkanı Av. Mustafa Kocaman, CHP Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, önceki dönem MHP İl Başkanı Celalettin Yaylak, Kocaeli Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Muharrem Can, Sakarya Ordulular Derneği Başkanı Mustafa Yücetepe, Gebze Ordulular Dernek Başkanı Ayhan Özak, Derince Ordulular Dernek Başkanı Kenan Yeşiltaş, Başiskele Ordular Dernek Başkanı Ekrem Çökük, Kocaeli Korganlar Dernek Başkanı Halil İbrahim Alan, 52 Ordulular Derneği Başkanı Selahattin Tüzmen, Düzyayla Dernek Başkanı Yüksel Gökbudak, Başiskele Karadenizliler Mahalle Muhtarı Şehamettin Alınlı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“GÖNÜLLERİMİZ BİR”

Piknik nedeniyle duygularını dile getiren Kocaeli Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun, “Geleneksel Piknik şöleni etkinliğimizde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler gönül birlikteliğiyle birbirlerine bağlı insanlarız. Çünkü bizler biliyoruz ki birliktelikten güç doğar, sevgi doğar. Bu güzel gönül birlikteliğimize, piknik şölenimize sponsor olarak destek veren kişilere ve kurumlara teşekkür ediyoruz" dedi.

“UYUM İÇİNDE YAŞIYORUZ”

Daha sonra söz alan Kartepe Belediye Mustafa Kocaman, “Misafirperveriklerinden dolayı öncelikle başkan Sayın Çun’a ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza bu güzel birliktelikten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından geçilen piknik şöleninde Kartepe Belediyesi mehteran ve halk oyunları ekibi de gösterilerini sergiledi. Piknik şöleninde Gülbeyaz Demir, Kemal Kibar, Figen Özdil, Halil Özçelik ve Kemençe Ustası İsmail Hakkı Zihni konser verdi.