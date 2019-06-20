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Kartepeli çocuklar doğaya sahip çıktı

Kartepe Belediyesi ile TEMA Vakfı ortaklığında, çevreci nesil yetiştirmek adına hayata geçirilen çalışmalar devam ediyor.
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Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğinde hayata geçirilen çalışmalar devam ediyor. Özellikle çocukları ve gençleri hedef alan Çevreci Nesil Projesi’nde tohumları toprakla buluşturan gençler, TEMA Vakfına bağış yaparak TEMA Vakfı Gönüllüsü oldu. Leyla Sarıgöl İlkokulu 1/A ve 2/C sınıfı öğrencilerinin tamamı Sınıf Öğretmenleri Mediha Asıliskender ve Nil Abacı önderliğinde, “ Bu sınıf TEMA Gönüllüsüdür” beratı almaya hak kazandı.

"YAPTIĞINIZ ÖNEMLİ"

Kartepe sınırlarında TEMA etkinlikleri  düzenleyen ve  çalışmalarda hem eğlenip hem de öğrendiklerini ifade eden Leyla Sarıgöl İlkokulu öğrencileri, gönüllü olarak yaptıkları çalışmalarla çevrelerine faydalı olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. TEMA Vakfı İlçe Sorumlusu Gökçen Gönülay da, öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik ederek, Kartepeli vatandaşları TEMA Vakfı’na üye olmaya davet etti. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, gençleri tebrik ederek, yaptıklarının çok önemli olduğunu vurguladı.

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