Gölcük MYO’da mezuniyet heyecanı

Gölcük Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Yağmur altında yapılan mezuniyet törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Okul Müdürü Doç.Dr.Fahrettin Övenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu başta olmak üzere mezun olan öğrenciler, öğretim görevliler ve veliler katıldı. Bu yıl 10 Pazarlama, 25 Makine, 60 Otomotiv, 75 Dış Ticaret Bölümü olmak üzere toplamda 165 öğrenci okullarını bitirerek, yeni hayatlarına adım atmanın heyecanını yaşadı.
YILDIRIM, TEBRİK ETTİ
Okul birinciliğini ise Makine Bölümü öğrencisi Abdullah Emre Neşeli kazandı. Tören nedeniyle konuşan Okul Müdürü Fahrettin Övenç, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Daha sonra söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de, mezun olan öğrencileri tebrik etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz