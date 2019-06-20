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Gölcük MYO’da mezuniyet heyecanı

Gölcük Meslek Yüksek Okulu’nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Yağmur altında yapılan ve 165 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı tören, renkli anlara sahne oldu.
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Gölcük Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet heyecanı yaşandı. Yağmur altında yapılan mezuniyet törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Okul Müdürü Doç.Dr.Fahrettin Övenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu başta olmak üzere mezun olan öğrenciler, öğretim görevliler ve veliler katıldı. Bu yıl 10 Pazarlama, 25 Makine, 60 Otomotiv, 75 Dış Ticaret Bölümü olmak üzere toplamda 165 öğrenci okullarını bitirerek, yeni hayatlarına adım atmanın heyecanını yaşadı.

YILDIRIM, TEBRİK ETTİ

Okul birinciliğini ise Makine Bölümü öğrencisi Abdullah Emre Neşeli kazandı. Tören nedeniyle konuşan Okul Müdürü Fahrettin Övenç, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Daha sonra söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

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