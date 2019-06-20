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Huzurevi’nde keyifli konser

Engelsiz Sanat Topluluğu, Zeki Aytekin şefliğinde Kocaeli Huzurevi’nde konser verdi.
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Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 2018 Şubat’ta kurulan Engelsiz Sanat Topluluğu, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Etkinlik kapsamında, Engelsiz Sanat Topluluğu Zeki Aytekin şefliğinde Huzurevi sakinlerine konser verdi. Engelsiz Sanat Topluluğu’nun türkülerine Huzurevi sakinleri de eşlik etti. Huzurevi sakinleri, konserin ardından Engelsiz Sanat Topluluğu üyelerine teşekkürlerini iletti.

YAŞLILARIMIZIN YANINDAYIZ

Kocaeli Huzurevi’nde gerçekleşen buluşmada Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Köse ve Yaşlı Hizmetleri sorumlusu Ayşegül Özkar Yıldırım da hazır bulundu. Etkinlik nedeniyle konuşan Ayşegül Özkar Yıldırım; “Çalıştığım birim Temmuz 2018 yılında kuruldu. Kimsesi olmayan, yardıma muhtaç olan, hastaneye gidemeyen, maaş işlemlerinde sıkıntı yaşayan yaşlılarımıza yardım ediyoruz" dedi.

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