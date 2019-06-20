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Başkan Aygün, mutluluklara ortak oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonu düzenlenen düğün ve nişan törenlerine katılarak vatandaşların mutluluğuna ortak oldu.
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, hafta sonu düzenlenen törenlere katılarak, vatandaşların mutlu anlarına eşlik etti. Başkan Aygün, ilk olarak Hatice ve Mesut Yağız çiftinin kızları Burcu ile Meryem ve Zeki Şahin ailelerinin oğlu Emre’nin nikah törenlerine katıldı. Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleşen törende çiftin nikahını kıyan Başkan Aygün, gençlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.

YÜZÜKLERİ TAKTI

Başkan Aygün, ayrıca Körfez Çakıroğlu Düğün Salonu’nda gerçekleşen nişan törenine de katılarak Emel ve merhum İdris Mutlu’nun kızları Esra ile Nuran ve Caner Yüksel ailelerinin oğlu Ahmet Can’ın nişan yüzüklerini taktı. Başkan Aygün, evlilik yolunda ilk adımı atan gençlere ve ailelerine mutluluklar diledi.

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