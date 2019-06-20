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Darıca Belediyesi’nde yeni görevlendirmeler

Darıca Belediyesi’nde yeni görevlendirmeler belli oldu.
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Darıca Belediyesi’nde daha önce başkan yardımcıları olarak Abdullatif Özkan ve Cüneyt Şentürk belirlenmişti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın imzasıyla müdürlüklerde yeni görevlendirmeler de belli oldu.

Belediyenin yeni görevlendirme listesi şu şekilde oluştu:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: Yüksel Araz

Yazı İşleri Müdürü: Abdullah Oruç

Temizlik İşleri Müdürvekili: İbrahim Gündoğdu

Muhtarlık İşleri Müdürü: Hüseyin Candemir

Kültür ve Sosyal İşler Müdürvekili: Özhan Özyakışır

Yapı Kontrol Müdürvekili: Ahmet Karayılan

Mezarlıklar Müdürü: Bekir Güven

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