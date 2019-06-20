Darıca Belediyesi’nde daha önce başkan yardımcıları olarak Abdullatif Özkan ve Cüneyt Şentürk belirlenmişti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın imzasıyla müdürlüklerde yeni görevlendirmeler de belli oldu.
Belediyenin yeni görevlendirme listesi şu şekilde oluştu:
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: Yüksel Araz
Yazı İşleri Müdürü: Abdullah Oruç
Temizlik İşleri Müdürvekili: İbrahim Gündoğdu
Muhtarlık İşleri Müdürü: Hüseyin Candemir
Kültür ve Sosyal İşler Müdürvekili: Özhan Özyakışır
Yapı Kontrol Müdürvekili: Ahmet Karayılan
Mezarlıklar Müdürü: Bekir Güven
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz