Başiskele’de yaz kursları başladı

Başiskele Belediyesi tarafından birçok mahallede faaliyetlerini sürdüren semt konakları eğitim-öğretim dönemi dışında yaz kursları Başiskele Halk Eğitim Müdürlüğü ve Başiskele Müftülüğü’nün eğitmen desteğiyle başladı.Vezirçifliği Semt Konağı’nda kızlara yönelik Kur’an-ı Kerim ve Özel Eğitim kursları; Yeşilkent, Sepetlipınar Semt Konakları’nda da yine kızlara yönelik Kur’an-ı Kerim kursları başladı. Eğitimler 9 Ağustos’a kadar devam edecek. Ayrıca Vezirçiftliği Semt Konağı’nda çocuklara yönelik akıl oyunları, uygulamalı tiyatro ve drama eğitimleri de kısa zaman içinde verilmeye başlanacak.