Başiskele Belediyesi tarafından birçok mahallede faaliyetlerini sürdüren semt konakları eğitim-öğretim dönemi dışında yaz kursları Başiskele Halk Eğitim Müdürlüğü ve Başiskele Müftülüğü’nün eğitmen desteğiyle başladı.Vezirçifliği Semt Konağı’nda kızlara yönelik Kur’an-ı Kerim ve Özel Eğitim kursları; Yeşilkent, Sepetlipınar Semt Konakları’nda da yine kızlara yönelik Kur’an-ı Kerim kursları başladı. Eğitimler 9 Ağustos’a kadar devam edecek. Ayrıca Vezirçiftliği Semt Konağı’nda çocuklara yönelik akıl oyunları, uygulamalı tiyatro ve drama eğitimleri de kısa zaman içinde verilmeye başlanacak.
Bugün 13:45 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 13:47 TSİ
Başiskele’de yaz kursları başladı
Başiskele Belediyesi Semt Konakları’nda, vatandaşların istekleri doğrultusunda gerçekleştirilen yaz kursları başladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz