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Baraka Kafe’de 7. yaş coşkusu

Gölcük Değirmendere’de hizmet veren Baraka Cafe 7. yıl dönümünü programla kutladı.
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Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi, Uğur Mumcu parkı karşısında hizmet veren Baraka Cafe 7. yıl dönümünü konserle kutladı. Ülkemizde ve yurt dışında birçok konser veren Mary Jane müzik grubunun konser verdiği gecede yedinci yılını geride bırakan Baraka Cafe’de eğlenceli anlar yaşandı.  Mary Jane müzik grubu üyeleri Ömer, Arda, İlker ve Begüm seslendirdikleri şarkılarla konuklara keyifli saatler yaşattı. 

YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL PASTA

Yedinci yıl dönümünde konuklarını bu sevince ortak eden Baraka Cafe sahibi İzzet İlhan Safkan“Mary Jane müzik grubunun konseriyle yedinci yılımızı kutladık. Bize yıllardır büyük ilgi gösteren değerli Gölcüklülere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kentimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz” dedi. Baraka Cafe’de yedinci yıl kutlamalarında görev yapan personel ve Mary Jane müzik grubunun üyeleriyle birlikte kesilen yıldönümü pastanın ardından tamamlandı.

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