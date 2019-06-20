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Bilgi Köprüsü’nden babalara özel kutlama

Bilgi Köprüsü Montesorri Anaokulu, 2018-2019 eğitim- öğretim yılının son etkinliğini, babalara özel olarak hazırlanan kutlama partisi ile gerçekleştirdi.
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İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta faaliyet gösteren Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının son etkinliği Babalar Günü kutlamasıyla gerçekleştirdi. Tüm sınıfların katılım sağladığı kutlamada babalar ve çocukları, Livadi Cafe’de buluştu. Etkinliğe, Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

KORKMAZ DA KATILDI

Program eğitim öğretim yılının değerlendirildiği kısa bir konuşmayla başladı. Sonrasında tüm babalara özel hazırlanan hediyeleri takdim edilirken çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Babaların bu özel gününü masaları tek tek dolaşarak Ali Korkmaz da kutladı. Program Amfi Tiyatroda babalar ve çocuklarının oyunlarıyla devam etti. Ayrıca babalar ve çocukları birlikte günün anlamına uygun hazırlanan pastayı kesti.

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