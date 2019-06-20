Şener Söğüt, Üzülmez’e Burunga’yı gezdirdi

Tesisi gezen ve yapılması planlanan değişiklikler hakkında notlar alan Başkan Üzülmez“Kocaelispor’un böylesi bir tesisi kullanması çok önemli. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
EN ÖNEMLİ ORTAK PAYDA
Tesisler gerçekten çok güzel. Hem gençliğimizin hem de kulüplerimizin gelişimi için yapılmış ve modern bir tesis. Bu tesiste hazırlanacak olan Kocaelispor hak ettiği değere kavuşacaktır. Kocaelispor yönetimi olarak elimizden geleni yapacağız. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de Kocaelispor’un kentin en önemli ortak paydası olduğunu belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz