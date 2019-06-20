Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir İzmit’e geliyor. İzmit’te kampına devam eden Sürat Pateni Milli Takımı ile bir araya gelecek olan Özdemir, aynı zamanda yönetim kurulu toplantısını da yapacak. Yaklaşık 1 yıldır başkanlık yapan Özdemir, buz sporları adına kısa zaman önemli işlerin altına imza attı.
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Gökhan Özdemir geliyor
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir İzmit’e geliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz