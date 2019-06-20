Gökhan Özdemir geliyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir İzmit’e geliyor. İzmit’te kampına devam eden Sürat Pateni Milli Takımı ile bir araya gelecek olan Özdemir, aynı zamanda yönetim kurulu toplantısını da yapacak. Yaklaşık 1 yıldır başkanlık yapan Özdemir, buz sporları adına kısa zaman önemli işlerin altına imza attı.