Kocaeli Üniversitesi Yaz Şenlikleri kapsamında, Merkez Hakem Komitesi Başkanvekili ve Kocaeli’nin önemli spor adamlarından Mustafa Çulcu, ünlü hakemlerden Fırat Aydınus ve spor yorumcusu Alp Pehlivan, öğrencilerle bir araya gelecek. Spor söyleşisi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi’nde yarın saat 16.00’da başlayacak ve söyleşi 2 saat sürecek.
Bugün 14:02 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:05 TSİ
Bu söyleşiyi kaçırmayın!
Kocaeli Üniversitesi Yaz Şenlikleri kapsamında, Merkez Hakem Komitesi Başkanvekili ve Kocaeli’nin önemli spor adamlarından Mustafa Çulcu, ünlü hakemlerden Fırat Aydınus ve spor yorumcusu Alp Pehlivan yarın öğrencilerle bir araya gelecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz