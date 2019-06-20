Bu söyleşiyi kaçırmayın!

Kocaeli Üniversitesi Yaz Şenlikleri kapsamında, Merkez Hakem Komitesi Başkanvekili ve Kocaeli’nin önemli spor adamlarından Mustafa Çulcu, ünlü hakemlerden Fırat Aydınus ve spor yorumcusu Alp Pehlivan, öğrencilerle bir araya gelecek. Spor söyleşisi Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi’nde yarın saat 16.00’da başlayacak ve söyleşi 2 saat sürecek.