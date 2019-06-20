Gölcükspor’da genel kurul 24 Haziran’da

TFF 3. Lig temsilcimiz Gölcükspor'daolağanüstü genel kurul 24 Haziran’da Gölcük Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek ve genel kurulda saat 14.00’te başlayacak. İlk oturumda çoğunluk sağlanamazken ikinci oturum aynı yer ver ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşecek. Mevcut başkan Ahmet Şahin’in görevden ayrılacağı, yöneticilerden Mehmet Yaşar’ın her hangi bir aday çıkmazsa göreve talip olduğunu ifade edilmişti.