Karadaş, Aydın’ı kutladı

İlimizin sevilen spor adamlarından Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği ve Genel Merkez İcra Kurul Üyesi Süleyman Karadaş, Genel Sekreter İbrahim Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Şinasi Saral ile Mahir Gürsucu, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti. Karadaş, Aydın’a 5. döneminde de başarı dilerken, Aydın, ziyaretlerinden ötürü Karadaş, Saral ve Gürsucu’ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.