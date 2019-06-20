İlimizin sevilen spor adamlarından Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği ve Genel Merkez İcra Kurul Üyesi Süleyman Karadaş, Genel Sekreter İbrahim Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Şinasi Saral ile Mahir Gürsucu, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti. Karadaş, Aydın’a 5. döneminde de başarı dilerken, Aydın, ziyaretlerinden ötürü Karadaş, Saral ve Gürsucu’ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.
Bugün 14:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:07 TSİ
Karadaş, Aydın’ı kutladı
İlimizin sevilen spor adamlarından Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği ve Genel Merkez İcra Kurul Üyesi Süleyman Karadaş, Genel Sekreter İbrahim Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Şinasi Saral ile Mahir Gürsucu, KASKF Başkanı Murat Aydın’ı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz