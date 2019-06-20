Poyraz’ın cemiyeti bu akşam

Kocaelispor’un eski başkanlarından, Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun ile değerli eşi Tuba Hanım’ın dünyalar tatlısı oğlu Poyraz’ın sünnet cemiyeti yarın akşam günü Antikkapı Restoran’da gerçekleşecek. Saat 19.00’da başlayacak olan cemiyet 23.00’e kadar sürecek. Tuba Hanım ve Başkan Nebil Uzun, tüm eş dost ve akrabalarını mutlu günlerine davet ettiler.