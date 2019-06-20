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İzmit Belediyesi, vakıflara harcanan miktarı açıkladı

İzmit Belediyesi, geçmiş dönem belediye başkanı Nevzat Doğan tarafından, bedelsiz olarak yaptırdığı ve kullanımına tahsis ettiği Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ENSAR Vakfı ve buna benzer cemaat vakıfları için harcanan miktarı açıkladı.
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İzmit Belediyesi, geçmiş dönem belediye başkanı Nevzat Doğan tarafından, bedelsiz olarak yaptırdığı ve kullanımına tahsis ettiği Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ENSAR Vakfı ve buna benzer cemaat vakıfları için harcanan miktarı açıkladı. Buna göre İzmit Belediyesi’nin geçtiğimiz dönemde ENSAR ve TÜGVA gibi cemaat vakıflarına toplam 6 Milyon TL harcadığı belirtildi.

25 YILLIĞINA TÜGVA'YA DEVREDİLMİŞTİ

Bilindiği üzere 2017 yılında İzmit Belediyesi ile TÜGVA arasında yapılan protokole göre Belsa Plaza B Blok 25 yıllığına TÜGVA’ya devredilmişti. Bir belediye başkanının yetki süresinin çok üzerinde yapılan protokole göre de İzmit Belediyesi TÜGVA’nın tüm masraflarını üstlenmiş ve terliğinden, çilingir hizmetlerine kadar harcamalar İzmit Belediyesi’nin kasasından gerçekleştirilmişti. Aynı şekilde İzmit Belediyesi ile 10 yıllık bir protokole imza atan ENSAR Vakfı da bütün harcamalarını İzmit Belediyesi'nin karşıladığı 2018 yılında Nebi Güdük Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmişti.

TUVALET KÂĞIDINDAN NEVRESİM TAKIMINA KADAR 6 MİLYON HARCANDI

TÜGVA, ENSAR gibi cemaat ve vakıflara yapılan ve bir belediye başkanlığı dönemini katbekat aşan protokollerin yükü ise milyonları buldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kalem kalem açıkladığı rakamlara göre İzmit Belediyesi TÜGVA, ENSAR gibi bazı diğer cemaat ve vakıflara toplam 6 Milyon TL ödeme yapıldığını ortaya çıkardı. TÜGVA ve ENSAR’ın bina yapım işine 4 milyon 517 bin lira, diğer ödeme harcamalarına ise 1 milyon 574 bin lira toplamda 6 milyon 91 bin lira harcandığı belirlendi.

BOWLİNG FATURASI BİLE BELEDİYEYE KESİLMİŞ

İzmit Belediyesi’nde yapılan araştırmalar sonucu pek çok harcamanın faturasının belediyeye kesildiği ortaya çıktı. Bowling ve lazer oyunu turnuvaları düzenleyen, son model konsol oyunlarını alan vakıfların bunların yanı sıra çilingir hizmeti, faturalar, tuvalet kağıdı, kahve, çay, şeker, nevresim ve battaniye alımları gibi pek çok kalemde milyonlarca liranın aktarıldığı belirlendi.

ENSAR VE TÜGVA İÇİN TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILACAK

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hem yapılan protokoller, bedelsiz tahsis edilen binalar ve bedelsiz yapım işleri hem de İzmit Belediyesi’nin ve dâhi kamunun bu yolla zarara uğratılması nedeniyle belediye içerisinde soruşturma başlattı. Konunun derinlemesine ve ayrıntılı şekilde inceleyen Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yasal işlem başlatılacağını da açıkladı. Buna göre özellikle TÜGVA ve ENSAR vakfında bir an önce tahliye işlemine başlaması için harekete geçildiği, belediyenin yetkisi olmadığı halde belediyeyi zarara uğratan kişi ya da kişiler hakkında yasal işlem sürecine gireceği belirtildi.

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Yorumlar

(8)
07

halis başiskele - bu ne aymazlıktır add cydd hala içinizde acı sadece öğrenciye burs veren kuruluşlar kız çocukları okusun diye ensara teslin ettiğiniz çocuklar tecavüze uğruyor bumu vatana evlat yetiştirmek kıyasladığınız şeye bak heleki tügva akp ye militan yetiştiren benim paramı bana karşı harcayan babasının nimetlerinden sonuna kadar yararlanan kuruluş vakıf olarak değerlendirilmesi yanlış bence hemen dernekleşmeli ki kendi ceplerinden bakalım ne yapacaklar merak konusu

Yanıtla . 0Beğen 20 Haziran 16:24
06

paşalı - TUGVA nın isminin yanına ENSAr vakfını yerleştirerek algı yapmaya çalışılıyor.

TUGVA terörist yetiştirmiyor diye mi bu kadar gürültü.

Hem yaz kurslarında hemde okul döneminde yüzlerce öğrenciye destek veriyor TUGVA bumu sizi incitti.

CHP li belediyeler yıllarca ADD ve ÇYDD gibi dernekleri destekledi o zaman neden sesiniz çıkmadı

Yanıtla . 1Beğen 20 Haziran 16:05
05

Memoli - Sizin gibi pkk ile is tutanların hdp ile yürüyenlere yardim yapmamış, aslanlar gibi Vatan evladi yetiştiren Vakiflar bunlar , tabiki bizim paramiz boyle hayırlı işlere harcanacak. ..bazi belediyelerin yaptığı gibi terör örgütü destekciligimi yapacaklardı...

Yanıtla . 1Beğen 20 Haziran 15:35
04

Hasan - Helal etmiyorum. Milyonlların hakkını yediniz kul hakkı.

Yanıtla . 5Beğen 20 Haziran 15:07
03

Izmitli - sayın tahir büyükakın senide bekliyoruz öyle sus pus oturmayla olmaz vallahi böyle giderse fatma hanım o koltuğu senden hiç zorlanmadan alacak

Yanıtla . 4Beğen 20 Haziran 14:41
02

Şener saygılı - Haram olsun buda başka bir terör tğrkiyeyi sömürdünüz lanet olsun size ne faydanız var açıklayında bütün millet öğrensin

Yanıtla . 6Beğen 20 Haziran 14:38
01

Oktay - Goy goy yapmayin.Bu ve buna benzer harcamalar yillar önce ADD,ÇYD vs derneklerine chpli belediyelerce yapildi.ustelik gayri resmi.Şimdilerde Kamu yarari derneklere STK lara ayni yardim yapmak kanunlaşmistir ve bu odemeler resmilesmiştir.Hersey resmidir.

Yanıtla . 3Beğen 20 Haziran 14:28
08

Kemal - @Oktay 01 nolu yoruma cevabı: Ben ADD de gönüllü çalıştım hiç bir belediyeden para almadık yalan konuşup iftira atma bu derneklerin çocuklara nasıl tecavüz edildiğini unuttun galiba...1

Yanıtla . 0Beğen 20 Haziran 16:54
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