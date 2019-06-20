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Ümit Usta İzmit’te açılıyor!

Değirmendere ve Gölcük’te 5 şube ile hizmet veren Ümit Usta, 6.şubesini 21 Haziran Cuma günü saat 14:30’da İzmit’te açıyor.
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1956’da Gölcük’te açılan Ümit Usta, Değirmendere ve Gölcük’te gelen talepleri karşılamak için 5 şube daha açmıştır. İzmit’teki ilk Kocaeli’deki 6.şubesini 21Haziran Cuma günü saat 14:30’da Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:100’de açacak olan Ümit Usta’ya açılışta ilginin yoğun olması bekleniyor.

İzmit, yeni tatlara hazır mısın?

Pasta, tatlı, dondurma, börek, kahvaltı ürünleriyle İzmit’e yeni bir tat getirmeye hazırlanan Ümit Usta’nın sahipleri Ümit,Mustafa ve Raşit Karslıoğulları kardeşler yaptıkları açıklamada şöyle dedi:’’Yılların tecrübesi ve birikimlerini günümüzün modern üretim teknolojileri ile birleştirerek üretimde standartlara uygun kaliteyi ‘’Hizmette kalite’’ ilkesi ile halkımıza hizmet vermenin memnuniyetini ve gururunu yaşıyoruz. Bu amaçla Değirmendere ve Gölcük’ten sonra İzmit halkına eşsiz lezzetlerimizi tattırmak istiyoruz. Herkesi açılışımıza davet ediyoruz.’’

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