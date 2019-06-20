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Akü hırsızı ağabey kardeş polise yakalandı

Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerinde 6 ayrı kamyondan 12 adet akü çaldıkları öne sürülen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre 11 Nisan ve 7 Haziran tarihleri arasında Gebze, Başiskele, Derince ve İzmit ilçelerinde park halinde bulunan 6 farklı kamyonun akülerinin çalınması olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki MOBESE ve PTS kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kullandıkları araç plakasını tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler E.Y. (23) ile ağabeyi M.Y. (25) İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyon sonucu evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ağabey ve kardeşinin 11 Nisan ve 7 Haziran tarihleri arasında Gebze’de 1, Başiskele’de 1, Derince’de 2 ve İzmit’te 2 farklı kamyondan 12 adet kamyon aküsü çaldığı ve çaldıkları aküleri hurdacılara sattıkları tespit edildi. Benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen ağabey ve kardeşi, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 14:47 TSİ - Asayiş

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