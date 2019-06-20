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GTÜ’ye büyük onur

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan “2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sonuçlarını açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan “2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sonuçlarını açıkladı. 7 yıldır aralıksız olarak açıklanan endekste büyük bir başarıya imza atan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ilk 10’daki yerini korudu.

5. SIRADA YER ALDI

Bakan Varank’ın yaptığı açıklamada üniversitelerin endekste, ‘bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği’, ‘fikri mülkiyet havuzu’, ‘iş birliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme’ olmak üzere 4 boyutta, 19 göstergeye dayanan verilere göre sıralandığı belirtildi. GTÜ sıralamaya giren devlet üniversiteleri içinde 5. sırada yer alırken genel sıralamada 7. üniversite olarak ilk 10 üniversite arasındaki yerini korudu.

 

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