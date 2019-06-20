Ford Transit ve Custom modelleri Türkiye’de

Türkiye’nin ticari araç lideri Ford, sektöre yön veren modelleri Transit ve Custom’ı müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ileri teknolojik donanımlarla birlikte yeniledi. Havacılık ve uzay sanayisinin bilgisayar destekli tasarım çalışmalarından yararlanılarak geliştirilen yeni Ford Transit, yük kapasitesi artırılırken, optimize edilen 2.0 litre EcoBlue dizel motoru ve segmentte bir ilk olarak hibrit teknolojisiyle daha çevreci ve verimli yakıt tüketiyor.



ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Ford’un yolcu taşımacılığındaki iddialı modeli Tourneo Custom ve yük taşımacılığına yönelik modeli Transit Custom modelleri ise yeni eklenen 2.0 litre 185 PS EcoBlue Upgrade ve EcoBlue Hibrit motor seçenekleriyle yakıt verimliliğini iyileştirirken, binek araçlarda sunulan gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle sürüş konforunu artırıyor.