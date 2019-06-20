Türkiye’nin dev sanayi kuruluşları listesinde yer alan Uzel Traktör Fabrikası’nın iflas edip yağmalanmasına CHP Kocaeli Milletvekili ve TBMM Sanayi Komisyonu Üyesi Tahsin Tarhan’dan eleştiri geldi. Tarhan konu hakkındaki açıklamasında; “Türkiye’nin en güçlü firmalarından birinin bu hale geldiğini gören iktidar sorumlularının vicdanı rahat mı?” diye sordu.

“BAKANLIK NEREDE?”

Hazırlanan bilirkişi raporunda 832 milyon lira değer biçilen fabrikanın hurdacıların yağmasına terk edilmiş durumda olduğunu belirten milletvekili Tarhan, “Sanayi ve sanayiciye destek verin derken bir gün bunların yaşanabileceği ön görerek uyarılarımız yapmıştık. Ne yazık ki özellikle Anadolu’da yatırım olarak yapılmış, ancak daha sonra atıl kalmış birçok örnek görüyoruz. Bu yağmaya karşı Sanayi Bakanlığı nerede?” dedi.

“GÖZ GÖRE GÖRE TALAN”

Bölgede yaşayan vatandaşların yanaştırdıkları TIR ve kamyonları ile torna tezgâhlarından tutun da traktörlere kadar her şeyi çaldıklarını söylediklerini belirten Tarhan, “Fabrikadaki milyonlarca liralık üretim bantlarının, makine tezgâhlarının, bilgisayar sistemlerinin, torna cihazlarının ve traktörlerin her gün yağmalandığı söyleniyor. Tek bir yetkili kişi de çıkıp duruma müdahale etmiyor. Yağmalanan sadece tek bir fabrika değil, Türk sanayicisidir, sanayi yatırımlarının geleceğidir” açıklamasında bulundu.

“KAYYUM FABRİKAYI BATIRDI”

Aile arasındaki bir sorundan kaynaklı olarak duran fabrikanın yönetilmesi bilgi ve birikimden yoksun kayyumların atandığını vurgulayan Tarhan, şöyle konuştu: “Kayyum, fabrikayı kurtarmak yerine batırdı. Cumhuriyetimizin bir değeri olan bir fabrika yok oldu. Oysa düzgün yönetilebilseydi bugün bu şekilde olmazdı. Bugünkü şartlarda aynı durumdaki bir fabrikayı kurmak ise artık imkansızdır.”