İzmit Yeni Turan Anaokulu öğrencileri, “Sıfır Atıkla Güçlü Türkiye” kapsamında, atık olarak görülen ürünlerden hazırladıkları metaryalleri, İzmit Symbol AVM’de görücüye çıkardı. Etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yanı sıra Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı. 81 ildeki gönüllü anaokullarından gönderilen çalışmaların yer aldığı serginin açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. Atık ürünlerden oluşturulan giysilerden oluşturulan defile de, katılımcıların görücüsüne çıktı.
Bugün 15:07 TSİ- Eğitim Güncelleme: Bugün 15:09 TSİ
Atık ürünlerden kıyafet yaptılar
İzmit’te bulunan Yeni Turan Anaokulu öğrencileri, atık olarak adlandırılan ürünlerden elde ettikleri metaryelleri sergiledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz