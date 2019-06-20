Atık ürünlerden kıyafet yaptılar

İzmit Yeni Turan Anaokulu öğrencileri, “Sıfır Atıkla Güçlü Türkiye” kapsamında, atık olarak görülen ürünlerden hazırladıkları metaryalleri, İzmit Symbol AVM’de görücüye çıkardı. Etkinliğe, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yanı sıra Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı. 81 ildeki gönüllü anaokullarından gönderilen çalışmaların yer aldığı serginin açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. Atık ürünlerden oluşturulan giysilerden oluşturulan defile de, katılımcıların görücüsüne çıktı.