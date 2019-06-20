Güçlü grup: İddiamızda kararlıyız

Yarın başlayacak ve ertesi gün sona erecek Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Seçimli Olağan Kurul için nefesler tutuldu. Çekişmeli geçmesi beklenen kongrede yarışacak gruplardan Güçlü Grup üyeleri, kongre öncesi açıklamalarda bulundu. Güçlü Grup üyelerinin ortak görüşlerini içeren metinde, “22-23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağan Genel Kurulunda Güçlü Grup olarak Odamızı Tüm kurulları ile yönetmek için yola çıkmış bulunmaktayız. Genç ve Tecrübeli kadromuzla Mesleğimizi hak ettiği yere getirme konusunda kararlıyız. Odamızın kamuoyundaki saygınlığı, Mesleğimizin Hakettiği yere gelmesini sağlamak için Biz de varız diyoruz” ifadelerine yer verildi.



Güçlü Grup’un listesi:

1-MÜMTAZ ATMACA

2- ORAY ULUSOY

3- MUSTAFA KEMAL BOZAT

4- HULUSİ VOLKAN İNANÇ

5- MERYEM YEL

6- SEVİNÇ ARKALTİ

7- YUNUS VURMAZ

DENETLEME KURULU

1- MEHMET EMEK

2- İRFAN BAŞER

3- SERPİL DONAT

DİSİPLİN KURULU

1- AHMET ERDİNÇ PERTEV

2- GÖKSEL GÜLLE

3- MESUT İLHAN EMİNOĞLU

4- ATİLLA KALECİER

5- ERTAN BÜYÜKARMAN