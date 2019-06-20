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Değirmendere Ali Özbay’da mezuniyet heyecanı

Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan öğrenciler, yeni hayatlarına adım atmanın mutluluğunu yaşadı.
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Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu’ndan bu yıl mezun olan 24 öğrenci, mezuniyet coşkusunu okul bahçesinde gerçekleştirilen tören ile yaşadı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de, gençleri yalnız bırakmadı. Seramik, Cam ve Çinicilik Programı’nın birincisi  Sevtap Yüksel, okul birinciliği ipini de göğüsledi.  Takı ve Kuyumculuk Programı’nda ise Şebnem Aycan Köylüoğlu birinci oldu. Gençlere belgeleri, başkan Ali Yıldırım Sezer ve müdürü Ali Poyraz Gürson  tarafından verildi.

SEZER VE GÜRSON TEBRİK ETTİ

Mezuniyet nedeniyle konuşan Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Poyraz Gürson, “İnanıyorum ki öğrencilerimiz diplomalarını ve mesleklerini en iyi şekilde değerlendirerek Değirmendere Ali Özbay Yüksek Okulu’nu ve Kocaeli Üniversitesi’ni temsil edecektir. Hayatları boyu başarılar diliyorum” derken, öğrencilere başarılar dileyen bir başka isim Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise, “Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesi dediği yerlere gelebilmemiz için azimle çalışmamız gerek. Bu da gençlerimiz ile olur. Hepinizi başarınızdan dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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