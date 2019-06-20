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Bugün 15:32 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 15:37 TSİ

4 yeni film vizyona giriyor

İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyona giriyor.
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Oyuncak Hikayesi 4

Oyuncak Hikayesi 4, kaşıktan yapılma bir oyuncak olan Forky’nin atıldığı macerayı konu ediyor. Bir geri dönüşüm projesi ile yaratılan Forky, oyuncak olduğunu asla kabul etmez. Tek kullanımlık bir kaşıktan yapılma bir oyuncak olsa da o oyuncak olmadığı konusunda ısrarcıdır. Kendisini Bonnie’nin odasına ait hissetmeyen Forky, dünyadaki amacının ne olduğunu düşünmeye başlar. Kendisini oyuncaklardan biri olarak görmediği için Bonnie’nin yanında kalmak zorunda hissetmeyen Forky, dünyadaki amacını kaşık olarak yerine getirmeye karar verir. Ancak onun oyuncak olarak üstesinden gelmesi gereken bambaşka bir görevi vardır.

Efsanevi ve bol ödüllü animasyon üçlemesi Oyuncak Hikayesi'nin devam halkasının yönetmen koltuğunda Josh Cooley oturuyor. Filmde Tony Hale Forky’yi Tom Hanks kovboy Woody'yi, Tim Allen astronot Buzz'ı, Joan Cusack Jessie'yi, Bonnie Hunt Dolly'yi, Annie Potts Bo Peep'i, Don Rickles Bay Patates Kafa'yı, Jeff Garlin Buttercup'ı, Estelle Harris Bayan Patates Kafa'yı, Blake Clark da köpeği seslendiriyor. Filmin senaryosunu ise Stephany Folsom kaleme alıyor.

13. Cuma

13.Cuma, karanlık bir gücün ortaya çıkmasına neden olan genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Genç bir kadın, Tekasas’ın güneyinde yaşadığı evinde, başka bir dünyaya açılan şeytani bir cihaz bulur. Cihazın ne olduğunu anlamaya çalışan ve bu yüzden cihazı kullanan kadın, karanlık bir varlığın yeniden ortaya çıkmasına neden olur. Yıllar önce 13. Cuma gülen ölen öfkeli bir ruh, artık genç kadına musallat olmuştur. Saf bir kötülük tarafından inşa edilen evde kalan genç kadın, kendisine musallat olan lanetten kurtulmak için en büyük korkuları ile yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Hotel Mumbai

Hotel Mumbai, 2008 yılında Taj Mahal Palas Otelde meydana gelen terör saldırısının hikayesini konu ediyor. Arjun baba olmaya hazırlanan genç bir adamdır. Bir süredir işsiz olan Arjun, ailesini geçindirmek için şehrin en ünlü oteli olan Taj Mahal’de garson olarak iş başlar. Sabahın erken saatlerinde işinin başına geçen Arjun, ünlü şef Hemant Oberoi yönetiminde otelin değerli konukları için hazırlıklara başlar. Konuklar arasında henüz yeni anne baba olan zengin işadamı David ve eşi Zahra da vardır. Şehre tatile gelen aile, rahatça dinlenebilmek için lüks oteli tercih etmiştir. Ancak çıkan terör saldırısı otel çalışanları ve konuklarının keyifli günlerini kabusa çevirir. Otel yakınlarında birçok yer havaya uçunca, insanlar korku içerisinde otele doluşmaya başlar. Ancak otele girenler arasında teröristler de vardır ve çok geçmeden oteli de ele geçirirler. Kaçma şansı olmasına rağmen otel misafirlerinin yanından ayrılmayı reddeden şef Hemant ve otelin garsonu Arjun, herkesi güvende tutmak için hayatını riske atar. Çeşitli sınıflardan, farklı ırklardan ve inançlardan olan otel konukları, yaşadıkları bu korkunç saldırı karşısında örgütlenerek birlikte mücadele etmek zorundadır.

Bahtsız Bedri

Bedri ve Kazım adındaki iki kafadarın başından geçenlerin konu edildiği, komedi türündeki "Bahtsız Bedri"filminin oyuncu kadrosunda Adem Sincar, Bülent Erhan, Şevki Özcan, Ali Tutal, Ercan Aydın, Yavuz Karakaş, Cemil Uçar, Esin Civangil gibi isimler yer alıyor.

Bugün 15:32 TSİ - Kültür-Sanat

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