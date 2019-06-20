Büyükşehir’de 2 daire başkanlığı kapatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında 85 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın belediye teşkilat şemasında yapılan değişikliğe göre Ulaşım Daire Başkanlığı ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı kaldırıldı.



KENT KONUT A.Ş’YE DEVREDİLDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun, belediyeye Rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için Bakanlık Makamı tarafından kesin izin verilen Hereke Mahallesi sınırlarında kalan 27.166,41 metrekarelik ormanlık alanın ve Kartepe İlçesi, Eşme-Ahmediye Mahallesi sınırlarında kalan 32.875,62 m² lik Ormanlık alanın Kartepe Belediyesinden alınarak işletim hakkının Kent Konut A.Ş’ye devredilmesi kararı alındı.

YENİ GELİR KALEMİ EKLENDİ

“Belediye Atıklarının Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması Hizmeti Alımı İşi” ihalesi ile ilgili raporu, “Sağlık Kuruluşlarında Oluşan Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması, Geçici Depolanması ve Bertarafı İşi” ve işlemlerinin ihale edilmesi ile ilgili raporu, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı nezdinde yeni bir gelir kalemi oluşması sebebiyle 2019 yılı gelir tarifesine bu gelir kaleminin eklenmesi ile ilgili raporu meclise sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

HAL TİCARETİ YAPAN İŞLETMELERİN TEMİNAT TUTARI

Merkez ve Gebze (Şube) Hal Tesislerinde, sebze ve meyve toptan ticareti yapan işletmelerin 2019 yılına ait teminat tutarının belirlenmesi ile ilgili raporu, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonu’nun, öğrenci ve indirimli yolcuların desteklenmesi ile ilgili raporu, Hukuk Komisyonu’nun, belediyeye ait Karamürsel İlçesi, Tabakhane Mahallesi, 140 ada 60 parsel sayılı taşınmazın "İmam Hatip Anadolu Lisesi" yapılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili raporu meclis üyelerine sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

11 SOKAĞA İSİM VERİLECEK

Hukuk Komisyonu’nun, Kartepe İlçesi Uzunbey-Kumla Çiftliği Mahallesi, 3560 parsel sayılı taşınmaz üzerine Belediyemizce yaptırılan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Binasındaki, Düğün Salonu ve Çok Amaçlı Salonun da bulunduğu zemin katın tamamının Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Kartepe Belediyesi Başkanlığı’na tahsis edilmesi, Başiskele Yuvacık’ta yapılmakta olan futbol sahasının "Şehit İlyas Bayraktutar Futbol Sahası" olarak isimlendirilmesi, Gölcük Ortaokulu bahçesinde bulunan kapalı spor salonunun "Mücahit Tunçbilek Spor Salonu" olarak isimlendirilmesi, Körfez İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 11 adet isimsiz sokağa isim verilmesi kararı alındı.

FAZLA DAİRE BAŞKANLIĞI İYİ DEĞİL

Mecliste 85’nci maddede yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın belediye teşkilat şemasındaki değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesi ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Bazı dairelerin kapatılması ve fonksiyonlarının değişmesi ile ilgili tasarrufumuz oldu. Kurumsal Gelişim Daire Başkanlığı’nı kapatacağız. Mali Daire Hizmetleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na devredeceğiz. Fazla daire başkanlığı her zaman iyi olmayabilir. Ulaşım Daire Başkanlığı’nın kaldırılması ile ilgili tasarrufumuz olacak. Bu ulaşımla ilgilenmeyeceğiz anlamına gelmiyor” dedi.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KALDIRILDI

Büyükakın, “Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nın ismi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilecek. Yapı Kontrol sadece binaların yapımıyla ilgilenecek. Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı’nın ismi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi olarak değiştirdik. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ismini Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı olarak değiştirdik. Zabıta Şube Müdürlüğü’ne ihtiyaç yoktu o yüzden onu kapattık. Çevre Koruma’da İmar’da Emlak İstimlak’ta bir değişiklik yok. Muhtarlıklarda, Park ve Bahçeler’de bir değişiklik yok. 2 daire başkanlığımızı kapatmış olduk” dedi. Selin BECER