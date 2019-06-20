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YRP'li Kahya: Belediyeler sınıfta kaldı

YRP İzmit Teşkilatı’nın divan toplantısında konuşan ilçe başkanı Musa Kahya, “Sağanak yağışta koca şehir ne hale geldi. Tüm yerel yönetimle bu yağmurda sınıfta kaldılar” diye konuştu.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe Teşkilatı’nın mayıs ayı divan toplantısı önceki akşam parti binasında gerçekleşti. İl başkanı Mehmet Aras’ın da katıldığı toplantıda gençlik ve kadın kolları temsilcileri hazır bulundu. Birim başkanlarının yaptıkları sunumun ardından konuşan ilçe başkanı Musa Kahya, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır’ın seçilmiş ilk ve tek cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi andı.

“İSLAM BİRLİĞİ KURULMALI”

Ülke gündemi ile ilgili olarak konuşan Kahya, “İstanbul seçimlerinin iki güçlü adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın televizyondaki tartışmalarında ne oldu, yalan söylemek üzerine tartışıp durdular. Bunlar ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. Bugün askerlik ne olacak, terhisler olursa ordu zayıflar mı, pençe harekatı sürerken beka sorunu varken böyle meselelerle bizleri oyalıyorlar. Pençe Harekatı, hidrokarbon doğalgaz sorunu, S-400 sorunları bize acilen İslam Birliği’ni kurmamız gerektiğini gösteriyor” dedi.

“BELEDİYELER SINIFTA KALDI”

Yerel gündem ile ilgili olarak da konuşan Kahya, şöyle konuştu: “Kocaeli’de yağmurda yaşanan seller nedeniyle tüm belediyeler sınıfta kalmıştır. Sağanak yağışta bu koca şehir ne hale geldi! insan artık şehirde yaşayamıyor. Alikahya’da oturan insanlar günlük hayatı maske ile geçiriyor. İZAYDAŞ nedeniyle insanlar sağlıklı bir hava soluyamıyor.”

“ERBAKAN’IN SİCİLİ TEMİZ”

Daha sonra konuşan YRP İl Başkanı Mehmet Aras ise parti olarak Kocaeli’de çok kısa zaman içinde teşkilatlandıklarını dile getirdi. İzmit’te çok güzel çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Aras, “İlçe teşkilatımızdaki tüm birim başkanlarını kutluyorum. Yaptığımız ziyaretlerde vatandaşın bizlere teveccühü çok fazla. Allah'ın izniyle anahtarları alacağız, nereye gidersek alnımız açık, başımız dik. Erbakan hocamız yanlış yapmadı sicili tertemiz oğlunun sicilde tertemiz” dedi.

ERBAKAN HATIRLATMASI

Geride kalan yerel seçimlerde 6 partinin bir araya gelmesine rağmen bir sonuç elde edilemediğini dile getiren Aras, “Erbakan hocamız ‘Bunların hepsi aynı, ne yaparlarsa yapsınlar kurtuluşları yok’ derdi. 40 sene içinde Erbakan hocama oy vermediler, ama şimdi ‘Ah Erbakan Hoca neredesin’ diyorlar. Ateisti de, hocası da, sağcısı da, solcusu da hocamızı anlata anlata bitiremiyor. Zafer milli görüşün olacaktır” diye konuştu. Aras sözlerinin sonunda 22 Haziran Cumartesi günü saat 20.00’de 41 Harran Düğün Salonu’nda yapılacak il divan toplantısına partilileri davet etti.

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