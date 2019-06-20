Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:23 TSİ- Ekonomi G: Bugün 17:01 TSİ

Bakanlıktan Kocaeli’de dev satış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli'deki bir taşınmazı ihaleyle satacak.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kocaeli'de satışa çıkartılan 10 bin 307 metrekare taşınmazın ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla gerçekleştirilecek. Körfez ilçesi Hereke (Kalburcu) Mahallesi'ndeki taşınmaz için geçici teminat tutarı 417 bin 433 lira, tahmini bedel ise 13 milyon 914 bin 450 lira olarak belirlendi. Söz konusu taşınmazın ihalesi, 3 Temmuz'da yapılacak. Kaynak: AA

Bugün 16:23 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(1)
01

CENGİZ ŞAHİN - Ada Parseli vererek haber yapalım, Ayrıca kabakoz dediğiniz yer hereke değil körfez güney mah. dir. Bilginize

Yanıtla . 0Beğen 20 Haziran 16:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı mask
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı
Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor mask
Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor
8 bin liralık büfeye 50 bin liralık teklif mask
8 bin liralık büfeye 50 bin liralık teklif
Kocaeli’deki yediemin otoparkları, araç mezarlığına döndü mask
Kocaeli’deki yediemin otoparkları, araç mezarlığına döndü
Kartepe’nin sekizgen kafesi ihaleye çıkıyor mask
Kartepe’nin sekizgen kafesi ihaleye çıkıyor
Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar düştü mask
Yumurtanın kolisi 4.5 liraya kadar düştü
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı mask
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı
Büyükakın: Size 6 ay para yok! mask
Büyükakın: Size 6 ay para yok!
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu mask
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü mask
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı mask
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor

GALERİ

Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz! mask
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz!
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler mask
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu mask
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı mask
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı
Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı mask
Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı
Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı mask
Aşırı yağmur sonucu binanın istinat duvarı çöktü, 23 hane boşaltıldı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL