Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kocaeli'de satışa çıkartılan 10 bin 307 metrekare taşınmazın ihalesi, kapalı teklif usulü artırmayla gerçekleştirilecek. Körfez ilçesi Hereke (Kalburcu) Mahallesi'ndeki taşınmaz için geçici teminat tutarı 417 bin 433 lira, tahmini bedel ise 13 milyon 914 bin 450 lira olarak belirlendi. Söz konusu taşınmazın ihalesi, 3 Temmuz'da yapılacak. Kaynak: AA
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Bakanlıktan Kocaeli’de dev satış
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kocaeli'deki bir taşınmazı ihaleyle satacak.
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Yorumlar
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CENGİZ ŞAHİN - Ada Parseli vererek haber yapalım, Ayrıca kabakoz dediğiniz yer hereke değil körfez güney mah. dir. Bilginize
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