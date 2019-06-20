İzmit'te milyonluk "temizlik"

Kent temizliği için gerekli araçların kiralanması ve temizlik malzemesi alım ihalesine 5 firma davet edildi. Belediyenin sosyal medya hesabından canlı olarak da yayınlanan ihaleye 3 firma katıldı. İki tur halinde gerçekleşen ihalenin ilk turunda firmalar tekliflerini ihale komisyonuna kapalı zarf ile teslim ettiler. Muhammen bedeli 11 milyon 968 bin 745 lira olan ihalenin ilk turunda TAF Atık Temizlik firması 12 Milyon 940 bin 85 lira, Bilginay Temizlik 11 Milyon 951 bin 110 lira, SHG Atık Yönetim 12 Milyon 560 bin 710 lira teklifte bulundu.

TEKLİFLERİ DÜŞÜRDÜLER

İhalenin ikinci turunda firmalar tekliflerini daha da düşürdüler. Buna göre TAF Atık Temizlik firması 11 milyon 840 bin 135 lira, Bilginay Temizlik firması 10 milyon 695 bin 88 lira, SHG Atık Yönetim firması da 11 milyon 700 bin 460 lira teklif verdi.Teklifleri değerlendirecek olan komisyon ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak. İhaleyi kazanacak firmanın işi 6 ay süreyle 33’ü çöp kamyonu olmak üzere toplam 69 araç ile yapacağı kaydedildi.

FİRMA İLK TEKLİF İKİNCİ TEKLİ

TAF Atık Temizlik firması 12 Milyon 940 bin 85 lira 11 milyon 840 bin 135 lira,

Bilginay Temizlik 11 Milyon 951 bin 110 lira 10 milyon 695 bin 88 lira

SHG Atık Yönetim 12 Milyon 560 bin 710 lira 11 milyon 700 bin 460 lira