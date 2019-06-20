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Polis memuru evinde ölü bulundu

İstanbul’da görev yapan Gebzeli polis memuru Muhammet Dege evinde ölü bulundu.
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İstanbul’da görev yapan Gebzeli polis memuru Muhammet Dege evinde ölü bulundu. Aslen Trabzon Köprübaşılı olan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Dege’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Muhammet Dege, yarın (Cuma) ikindi namazına müteakip Çoban Mustafapaşa camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Gebze Merkez mezarlığında toprağa verilecek.

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Çok gençmiş kardeşimiz,Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.

Yanıtla . 0Beğen 20 Haziran 19:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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