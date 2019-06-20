Polis memuru evinde ölü bulundu

İstanbul’da görev yapan Gebzeli polis memuru Muhammet Dege evinde ölü bulundu. Aslen Trabzon Köprübaşılı olan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 26 yaşındaki polis memuru Muhammet Dege’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Muhammet Dege, yarın (Cuma) ikindi namazına müteakip Çoban Mustafapaşa camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Gebze Merkez mezarlığında toprağa verilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Çok gençmiş kardeşimiz,Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.