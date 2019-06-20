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Hürriyet yarın 11'de açıklıyor...

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yarın gerçekleştireceği basın açıklamasıyla geçmiş dönemde İzmit Belediyesi’nde yapılan usulsüzlükleri açıklayacak.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yarın gerçekleştireceği basın açıklamasıyla geçmiş dönemde İzmit Belediyesi’nde yapılan usulsüzlükleri açıklayacak. Hürriyet, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği basın toplantısı ile belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından işçi çıkartıldığı iddialarını yanıtlamıştı. Daha önce de defalarca İzmit Belediyesi’nde usulsüzlük yapıldığını ve durumun takipçisi olacaklarını ifade eden Hürriyet, yarın saat 11.00’de makamında gerçekleştireceği toplantıda bu usulsüzlükleri açıklayacak.

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Yorumlar

(2)
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Ugr - sn hürriyet cedit kentsel dönüşüme ne zaman sıraya koyup ta bizlere bi açıklama yapacak

Yanıtla . 0Beğen 20 Haziran 19:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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