Hürriyet yarın 11'de açıklıyor...

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yarın gerçekleştireceği basın açıklamasıyla geçmiş dönemde İzmit Belediyesi’nde yapılan usulsüzlükleri açıklayacak. Hürriyet, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği basın toplantısı ile belediyenin CHP’ye geçmesinin ardından işçi çıkartıldığı iddialarını yanıtlamıştı. Daha önce de defalarca İzmit Belediyesi’nde usulsüzlük yapıldığını ve durumun takipçisi olacaklarını ifade eden Hürriyet, yarın saat 11.00’de makamında gerçekleştireceği toplantıda bu usulsüzlükleri açıklayacak.