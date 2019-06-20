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11 yaşındaki Mehmet Emin, yaşamını yitirdi

Körfez Güney Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda oturan ve evin 4 çocuğundan biri olan Mehmet Emin Arar (11) aniden rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılmak istenen küçük çocuk yolda hayatını kaybetti.
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HAYATİ FONKSİYONLARINI KAYBETTİ

Alınan bilgi ve iddialara göre, evde başının ağrıdığını söyleyen Mehmet Emin Arar, uzanıp dinlenmek istedi. Bir süre sonra ağrısı artan Mehmet Emin, yakınları tarafından Körfez’deki özel bir hastaneye götürülürken yolda hayati fonksiyonlarını kaybetti.

SAVCILIĞA İNTİKAL ETTİ

Hastaneye getirilen Mehmet Emin, yapılan kontroller sonucunda hayatını kaybettiği tespit edildi. Haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşarken doktorun teşhis koyamaması nedeniyle olay savcılığa intikal etti. Yapılacak olan otopsi sonrasında ortaokul öğrencisi olan Mehmet Emin Arar’ın kesin ölüm nedeni belirlenecek.

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