82 üyesi bulunan Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanlığı görevini uzun yıllardır sürdüren Vedat Yoldaş 31 Mart Mahalli Seçimlerinde AKP İzmit Belediye meclis üyesi olarak seçilmişti. Vedat Yoldaş, Meclis üyesi seçilmesinin ardından başkanlık görevini bıraktı. Derneğin olağanüstü kongresi Fuar içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleşti. Kongrede Tavşantepe Mahallesi Muhtarı İbrahim Efe, Kurtdere Muhtarı Mustafa Ersoy ve Tepeköy Mahallesi Muhtarı Celalettin İçöz başkan adayı olarak yarıştı. Kongrenin Divan Başkanlığını ise İsmail Hakkı Yıldırım üstlendi.

İTİRAZ EDİLDİ

Seçim sonuçlarına göre 40 oy İbrahim Efe, 39 oy Mustafa Ersoy, 1 oy Celalettin İçöz aldı. Mustafa Ersoy, seçimin ardından itiraz etti. Mustafa Ersoy, İbrahim Efe’nin yönetimine 10 kişi yerine 11 kişi yazmasına itiraz etti. Henüz son karar alınmadı.

“MUHTARLIĞIMIZIN BERABERLİĞİNE KATKI SUNDUK”

Kongrede bir yerde veda konuşması yapan eski Başkan Vedat Yoldaş, “10 yıldır dernek başkanlığı görevinde almış olduğumuz kararlar doğrultusunda her yıl balık organizasyonu yaptık. Muhtarlarımızın birlik ve beraberliğine katkı sunduk. Azalarımızı ve muhtarlarımızın aileleriyle bir araya gelerek büyük bir aile olduğumuzu gösterdik. Merhum muhtarlarımızın ruhuna Kuran-ı kerim okuttuk. Derneğimizin aidatlarıyla oluşturduğumuz küçük bütçelerle kutlu doğum havasında pide ve ayran ikram ettik” dedi.

“HELALLİK İSTİYORUM”

Konuşmasını helallik isteyerek sürdüren Yoldaş, “Görev süresince muhtarlarımızın iyi ve kötü yanlarında olduk. siyasilere ve bürokratlara ziyaretlerimizi tüm muhtarlarımızla birlikte yaptık. Gittiğimiz yerde muhtarların sorunları çözülür diye düşündük. Ne yaptıysak muhtarlarımız için yaptık. Ben sizden helallik istiyorum. Gönül ister ki tek adayla kongreye gideli olmadı. Ama kim seçilirse seçilsin o bizim başımızın tacıdır. Bu büyük aileyi kimseye böldürtmeyin. Derneğe ödeyeceğiz aidatlarla kimseye muhtaç olmayın. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Yine güçlü olacağız” şeklinde konuştu.

“DAVASI HİZMET OLAN YORULMAZ”

Yaş sırasına göre adaylık konuşmasını yapan Başkan adayı Celalettin İçöz, “Davası hizmet olana yorgunluk olmaz. Biz hizmet erleriyiz hem mahallemize hem de camiamıza hizmet etmek bizi onurlandırır. Hepinizi seviyorum” dedi.

“BİRLİKTELİK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Bir diğer Başkan adayı Mustafa Ersoy ise, “Genel kurulumuz hepimize hayırlı olsun. Bugüne kadar emek veren muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın sorunlarını ve beklentilerini biliyorum. Ortak düşüncemizin muhtarlarımızın birlikteliğini sağlanması için çalışacağız. Göreve geldiğimiz andan itibaren bütün sorunlarımızı çözmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

“BÜTÜNLÜĞÜMÜZÜN BOZULMAMASI LAZIM”

Başkan Adayı İbrahim Efe ise şu ifadelere yer verdi:

“Derneğimiz kolay şartlarda kurulmadı. Çok şükür ki böyle bir dernek de bulunduğum için çok mutluyum. Vedat Yoldaş’a ayrıca teşekkür ediyorum derneği buralara getirdiği için. 3 aday da bu görevi yapabilecek düzeyde. Her kim seçilirse seçilsin bütünlüğümüz bozulmaması lazım. Muhtarların gerekli itibarı görmesi lazım. Biz göreve geldiğimizde hiçkimseyi ayırt etmeden muhtar arkadaşlarımızın itibarını yükseltmek için elimizden geleni yapacağız.” Ekin EKEN

Celalettin İçöz yönetimi

Celatettin İçöz, Müyesser Yılmaz, Mehmet Şahin, Ömer Uzun, Musa Temel, Behçet Yılmaz, Turgay Yılman, Mehmer Kurt.

Denetim kurulu

Burhan Duran, Turan Arslan, Nevzat Okumuş

Mustafa Ersoy yönetimi

Mustafa Ersoy, Çetin Ersoy, Musa Temel, Hüdayim Yıldız, Nevzat Okumuş, İsmail Candan, Mustafa Karaboğa, Ümit Yılmaz, Burhan Duran, Ömer Uzun.

Denetim kurulu

Rahim Varol, Erhan Aydın, Özcan Okumuş.

Üst kurul delegeleri:

Yaşar Doğan, Behçet Yılmaz, Ahmet Arslan, Çetin Ersoy, Fikri Yıldız, Cengiz Demir, Yüksel Özcan.

İbrahim Efe yönetimi

İbrahim Efe, Ali Filiz, Bekir Boz, Beytullah Tekerli, yüksel Oğuz, Cihat Önen, Hüdaim Yıldız, Mehmet Kurt, Mustafa Karaboğa, Yaşar Tüzel

Denetim kurul:

İsmail Candan, Müyesser Yılmaz, Turgay Oruç.

Üst kurul delegeleri:

Oğuz Bayraktar, Yusuf Toy, Cengiz Demir, İlhan Demir, Emin Sarı, Yasin Duman, Yusuf Çevik, Hasan Efe, İsmail Candan, Sadettin Üzmez.