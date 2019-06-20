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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak mask
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 1000'i ASDEP kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bugün 22:26 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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