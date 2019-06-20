Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 23:21 TSİ- Asayiş G: Bugün 23:22 TSİ

Zihinsel engelli kardeşine tecavüze 30 yıl hapis

Gölcük'te geçen yıl, 15 yaşındaki zihinsel engelli üvey kardeşine tecavüz ettiği iddiasıyla, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan F.S., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gölcük'te, geçen yıl Ocak ayında ortaya çıkan olayda, F.S. iddiaya göre aynı evde yaşadığı zihinsel engelli üvey kardeşi M.G.'ye sürekli olarak taciz ve cinsel istismar girişiminde bulundu. O dönem 15 yaşında olan M.G.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine F.S., gözaltına alınarak tutuklandı. Hakkında cinsel istismar, cinsel taciz, konut dokunulmazlığı bozma suçlarından Kocaeli 1'inci Ağır Mahkemesi'nde dava açılan F.S. yargılanma sonucunda 30 yıl hapis cezasına çaptırıldı. F.S. hakkında verilen karar üst mahkemece bozuldu. Sanık hakkında yeniden başlatılan yargılama Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya F.S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken F.S.'nin avukatı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı duruşmada hazır bulundu.

"Bana iftira attı"

Tutuklu sanık F.S. mahkemede yaptığı savunmasında önceki savunmalarını tekrar ederek suçsuz olduğunu söyleyip, "Üvey kardeşime karşı cinsel istismar eylemlerini gerçekleştirmiş değilim. Okula gitmediği için kızdığından bana bu şekilde iftira atmıştır. Okula gitmediği için bir iş yerinde çalışmaya başladı. Sigortasız çalıştığı için şikayet ettim. Sonra işten çıkarılınca tekrar okula gitmeye başladı. Olayın olduğu tarihte ben Gölcük’te değildim. Elektrik şirketinde çalıştığımdan Türkiye’nin değişik yerlerine giderek çalışıyordum. Bu iddialar asılsızdır. Hatırlamadığım 1 yıl boyunca gece saatlerinde çalıştım, gündüz saatlerinde de uyudum. Bir proje kapsamında okul okul gezerek çalıştım. Ben uyuşturucu madde de kullanmam" diyerek beraatını talep etti.

33 yıl 9 ay, 3 yıla indirildi

Mahkeme heyeti tarafından verilen kararda, F.S.'nin suçunun sabit görüldüğünden sanığın 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verirken, sanığın suçu üvey kardeşine işlemiş olduğu dikkate alınarak ceza yarı oranında artırılarak 15 yıl hapis cezasına çevrildi. Ceza daha sonra çocuğa karşı işlenmiş olduğundan 22 yıl 6 ay hapis cezasına çıkartılırdı. Heyet sanığın sabıkalı geçmişini göze alarak cezada yarı oranda artırıma giderek sanığın 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ancak suçla ilgili verilen cezanın 30 yıldan fazla olamayacağı nedeniyle ceza 30 yıl hapis cezasına indirilerek tutukluluk halini devamına karar verildi.

Bugün 23:21 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü mask
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü
Gebze'ye evlatlık verilen ablasını arıyor mask
Gebze'ye evlatlık verilen ablasını arıyor
Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı mask
Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı
D-650 karayolu 3 saattir ulaşıma kapalı mask
D-650 karayolu 3 saattir ulaşıma kapalı
Bu araçtan sağ çıktı! mask
Bu araçtan sağ çıktı!
Kocaeli TEM’de zincirleme kaza, trafik durdu! mask
Kocaeli TEM’de zincirleme kaza, trafik durdu!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı mask
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı mask
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı
Büyükakın: Size 6 ay para yok! mask
Büyükakın: Size 6 ay para yok!
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu mask
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü mask
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 183 firma eleman arıyor

GALERİ

25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz! mask
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz!
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler mask
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu mask
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı mask
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı
Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı mask
Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL