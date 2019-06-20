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Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu

Karamürsel'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu mask
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Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 45 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler İ.Y. (25), C.K. (29), Azerbaycan uyruklu A.P. (32), Rus uyruklu M.D. (27) ve Azerbaycan uyruklu N.A. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Karamürsel Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından C.K, M.D. ve N.A. salıverildi, İ.Y. ve A.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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