Alınan bilgiye göre, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 45 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheliler İ.Y. (25), C.K. (29), Azerbaycan uyruklu A.P. (32), Rus uyruklu M.D. (27) ve Azerbaycan uyruklu N.A. (28) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Karamürsel Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından C.K, M.D. ve N.A. salıverildi, İ.Y. ve A.P. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Karamürsel'de uyuşturucu operasyonu
Karamürsel'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz