Alınan bilgiye göre İzmit Zabıtan Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana gelen olayda kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi, Murat U. isimli şahısla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişilerden biri Murat U.’ya tabancayla ateş etti. Sırtına isabet eden mermi ile yaralanan Murat U. kanlar içinde kalırken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Murat U. ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme işlemleri yaptı. Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN