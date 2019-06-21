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Potada finalin biletleri tükendi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının tüm biletleri satıldı.