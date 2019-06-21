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Potada finalin biletleri tükendi

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının tüm biletleri satıldı.
Potada finalin biletleri tükendi mask
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Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play-off final serisi yedinci maçının biletleri tükendi. Anadolu Efes Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak şampiyonluk maçının biletlerinin tükendiği belirtildi. Serinin son maçında Fenerbahçeli taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulunun verdiği ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak.

Bugün 09:17 TSİ AA İstanbul- Spor

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