Minik Miray, 1 yaşına girdi

Pirelli’de elektrik teknikeri olarak çalışan İsmail Aslan ile ev hanımı Büşra Aslan’ın biricik kızları Miray 1 yaşına girdi. Aslan ailesini mutlu günlerinde, Çetin ve Aslan aile büyükleri başta olmak üzere yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. İlk Adım Organizasyonun rengarenk Unicorn konseptle hazırladığı partide minik Miray, sempatikliği ve sevecenliği ile ilgi odağı olurken, partiye katılan çocuklar palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi. Minik Miray ailesinin kucağında doğum günü pastasının kesilişini izlerken gülücükleriyle çevreye mutluluk saçtı. Doğum günü partisine katılan davetlilere teşekkür eden Aslan çifti, “ Hayatımıza renk katan canım kızımız Miray’ımızın doğum gününe katılarak mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.