Pirelli’de elektrik teknikeri olarak çalışan İsmail Aslan ile ev hanımı Büşra Aslan’ın biricik kızları Miray 1 yaşına girdi. Aslan ailesini mutlu günlerinde, Çetin ve Aslan aile büyükleri başta olmak üzere yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. İlk Adım Organizasyonun rengarenk Unicorn konseptle hazırladığı partide minik Miray, sempatikliği ve sevecenliği ile ilgi odağı olurken, partiye katılan çocuklar palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi. Minik Miray ailesinin kucağında doğum günü pastasının kesilişini izlerken gülücükleriyle çevreye mutluluk saçtı. Doğum günü partisine katılan davetlilere teşekkür eden Aslan çifti, “ Hayatımıza renk katan canım kızımız Miray’ımızın doğum gününe katılarak mutluluğumuza ortak olan herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bugün 09:21 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 09:22 TSİ
Minik Miray, 1 yaşına girdi
Büşra- İsmail Aslan çiftinin biricik kızları Miray, kendisi için düzenlenen doğum günü partisi ile 1 yaşına girdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz