Erdoğan, Yıldırım'ın vaadini eleştirdi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimine ilişkin konuştu. Erdoğan, sosyal medya ve TV ortak yayınında AKP İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın internet vaadi eleştirdi. "Bunları vaadetmekle mi biz gençliği yanımıza çekeceğiz? Otobüslerin ücretsiz olması, ücretsiz internet acaba bunlarla mı belediyeciliği tanımlayacağız? Ben belediyeciliği bununla tanımayı gerçekçi bulmuyorum" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:
"Anneler babalar evlatlarına bunu ne kadar anlatıyor bilemem. Bak buralardan bugünlere geldik, bunu anlatıyor mu anlatmıyor mu? Gençler için bu bir ütopya. Üniversitelerde harç alınıyordu, bununla ilgili gösteriler yapılıyordu. Harcı bir kaldırdık. Üniversite gençliğine sorsak, hiç umurunda değil. Şu anda üniversite gençliği bu para zaten leblebi çekirdek diyor. Şunun değerlendirmesini yapmıyor. Bu ülkede 1994'te neredeydi şu anda nerede? O bir kırılma noktasaydı. Ülkemizde sağlam bir belediyecilik anlayışını kazandırdık. Ondan sonra yerel yönetimlerde yarış, rekabet başladı. Bakıyorum şimdi Binali Bey'in vaatleri var aynı şekilde rakibinin vaatleri var. Acaba bu vaatler doğru mu? Bunları vaadetmekle mi biz gençliği yanımıza çekeceğiz? Otobüslerin ücretsiz olması, ücretsiz internet acaba bunlarla mı belediyeciliği tanımlayacağız? Şu an açıkça net gerçek bir şey söyleyeyim, ben belediyeciliği bununla tanımayı gerçekçi bulmuyorum"
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Yorumlar
(3 )
Deniz - Bırak belediyeyi ülke yönetimi için kahvehane vaadi veren söylüyor bunu :) Kuantuma karşı beleş kekin kazandığı ülkede beleş otobüs internetten daha güzel ne vaad olacaktı :)
Cenk - Doyunsuz olan ve maziyi hatırlamayan sadece üniversite gençliği mi ? Millet olarak da doyumsuz değil miyiz ? Elbetteki "millet" tabirimizin içinde TBMM çatısı alında toplanan parlementerler de bulunmaktadır. Yani, parlementerlerimiz dahi doyumsuz değil mİ? Maalesef her seçim döneminde ve arefesinde popülist vaatler ve yaklaşımların önüne bir türlü geçilemiyor ! Bu da yönetimlerin performanslarının yeterli olamadığını göstermektedir vesselâm..
Ayhan - üniversite gençliği zaten doyumsuz bir gençlik olmuş.bildiğiniz kan emiciler ne verseniz yaranamazsınız.bunları 90 lı yıllara döndürmek lazım sürünsünler...tabi hepsini kapsamıyor bu soylediklerim..yarası olan gocunsun
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