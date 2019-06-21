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İşten çıkartılan işçi rastgele ateş açtı: 2 yaralı

Başiskele Yeniköy’de bulunan bir limanda çalışan işçi, işten çıkartılmasına sinirlenerek tabanca ile rastgele ateş açması sonucu 2 işçi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre Başiskele Yeniköy mevkisinde bulunan Serbest Bölgede faaliyet gösteren bir limanda çalışan Şahin Y. (34) isimli şahıs sabah vardiyasına gelen işçi servisinin limana ulaştığı esnada üzerindeki tabancayla rastgele ateş etmeye başladı. Şahin Y.’nin tabancasından çıkan mermiler servisten inen Ahmet A. isimli işçinin sırtına, Rıdvan Ç. isimli işçinin ise bacağına isabet etti. Olayı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alındı

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sırtından yaralanan Ahmet A. ile bacağından vurulan Rıdvan Ç. ameliyata alınırken olayı gerçekleştiren Şahin Y. olaydan kısa bir süre sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılardan Ahmet A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken Şahin Y.’nin sabah işten çıkartıldığı için öfkelenerek rastgele ateş ettiği öne sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

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