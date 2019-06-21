Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:45 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:59 TSİ

Liman işçileri vuruldu!

Gölcük'te çalıştığı fabrikadaki işine son verildiğini öğrenen Şahin Y., evden aldığı ruhsatsız tabanca ile fabrikaya rastgele ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 işçi yaralanırken, kaçan Şahin Y. aranıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeniköy Serbest Bölge'deki bir fabrikada işçi olarak çalışan Şahin Y.'ye, sabah iş başı yapacağı sırada kendisine işten çıkartıldığı söylendi. Bu duruma sinirlenen Şahin Y., evinde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak tekrar fabrika önüne geldi ve rastgele ateş etmeye başladı. İşçilerden Ahmet A. sırtına, Rıdvan Ç. ise bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Fabrika yöneticileri ve işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale yapıldı. 2 işçi daha sonra ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet A. hemen ameliyata alınırken, bacağından vurulan Rıdvan Ç.'nin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan Şahin Y.'yi yakalamak için Başiskele Polis merkezi ekipleri çalışma başlattı. Kaynak: DHA

Bugün 09:45 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Gebze'ye evlatlık verilen ablasını arıyor mask
Gebze'ye evlatlık verilen ablasını arıyor
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü mask
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü
Kanser olduğunu öğrendi, 2.5 ay sonra vefat etti mask
Kanser olduğunu öğrendi, 2.5 ay sonra vefat etti
Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı mask
Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı
Bu araçtan sağ çıktı! mask
Bu araçtan sağ çıktı!
İYİ Partili isim, çete operasyonunda gözaltına alındı! mask
İYİ Partili isim, çete operasyonunda gözaltına alındı!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı mask
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı
Hürriyet yarın 11'de açıklıyor... mask
Hürriyet yarın 11'de açıklıyor...
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı mask
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu mask
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü mask
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü
Gebze'ye evlatlık verilen ablasını arıyor mask
Gebze'ye evlatlık verilen ablasını arıyor

GALERİ

25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz? mask
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz?
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler mask
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu mask
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı mask
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı
Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı mask
Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL