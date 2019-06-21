Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:00 TSİ- Spor G: Bugün 10:01 TSİ

Del Potro dizinden ameliyat edilecek

Diz kapağında kırık tespit edilen erkekler dünya sıralamasının 12. basamağındaki Arjantinli tenisçi Del Potro'nun birkaç gün içinde ameliyat edileceği belirtildi.
Del Potro dizinden ameliyat edilecek mask
Büyütmek için resme tıklayın

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Queen's Club Şampiyonası'nda Denis Shapovalov'u 2-0 yendiği ilk tur maçında sakatlanan erkekler dünya sıralamasının 12. basamağındaki Arjantinli tenisçi Juan Martin Del Potro'nun, sağ diz kapağı bir kez daha kırıldı. 2018'in ekim ayında da sağ diz kapağı kırıldığı için sezonun son bir ayını kaçıran 30 yaşındaki tenisçinin, birkaç gün içinde ameliyat edileceği belirtildi. El bileğindeki sakatlıklar nedeniyle 2014 ve 2015'te kortlardan uzak kalan 2009 ABD Açık şampiyonu, 1 Temmuz'da başlayacak sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da oynayamayacak.

Bugün 10:00 TSİ AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaelispor'da transfer yasağı kalkıyor mu? mask
Kocaelispor'da transfer yasağı kalkıyor mu?
Gökhan Özdemir geliyor mask
Gökhan Özdemir geliyor
Bu söyleşiyi kaçırmayın! mask
Bu söyleşiyi kaçırmayın!
Poyraz’ın cemiyeti bu akşam mask
Poyraz’ın cemiyeti bu akşam
Şener Söğüt, Üzülmez’e Burunga’yı gezdirdi mask
Şener Söğüt, Üzülmez’e Burunga’yı gezdirdi
41 Futbol Kulübü Eskişehir’de yenilgi ile başladı mask
41 Futbol Kulübü Eskişehir’de yenilgi ile başladı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı mask
Gebze'den Sabiha Gökçen'e metro hattı
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı mask
Karamürsel'de Orman Dede Lavanta Parkı açıldı
Hürriyet yarın 11'de açıklıyor... mask
Hürriyet yarın 11'de açıklıyor...
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu mask
"Canım belediyem" sadece gazeteniz KOCAELİ'ye konuştu
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü mask
Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü
Gebze'ye evlatlık verilen ablasını arıyor mask
Gebze'ye evlatlık verilen ablasını arıyor

GALERİ

25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu mask
25. Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz? mask
Sayın Bakan şu rezalet ile ne zaman ilgileneceksiniz?
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler mask
Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu mask
KOÜ, Fatma Turgut’la coştu
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı mask
KOTO, Kocaeli ekonomisinin gücünü dünya pazarlarına tanıttı
Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı mask
Zeray İnşaat'ın projesi yağmura dayanamadı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL