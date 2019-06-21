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2 şirketin konkordato süresi uzatıldı

Kocaeli’de konkordato başvurusu yapan 2 şirket için süre 1 yıl uzatıldı.
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Kocaeli’de önceki aylarda konkordato başvurusunda bulunan pek çok firma ile ilgili şimdide verilen mühlet kararları uzatılıyor. Kocaeli’de konkordato başvurusunda bulunan pek çok firma ile ilgili yapılandırma süreci tamamlanmayınca, verilen süre 1 yıla kadar uzatılıyor. Daha önce konkordato başvurusunda bulunan, BTA İç ve Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi ile Karaçavuş İnş. Nak. Tem. Hizm. Tic Ve San.Ltd. Şti için Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 yıl süre uzatımı yapıldı. Kesin mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.

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